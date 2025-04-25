Переворот в астрономии? Далекие суперземли оказались обычным делом. Что это меняет?

Мы привыкли думать о нашей Солнечной системе как о своего рода эталоне: маленькие каменистые планеты вроде Земли и Марса кружат ближе к Солнцу, а газовые гиганты вроде Юпитера и Сатурна занимают внешние, холодные рубежи.
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