Переворот в астрономии? Далекие суперземли оказались обычным делом. Что это меняет?

Мы привыкли думать о нашей Солнечной системе как о своего рода эталоне: маленькие каменистые планеты вроде Земли и Марса кружат ближе к Солнцу, а газовые гиганты вроде Юпитера и Сатурна занимают внешние, холодные рубежи.