Наши люди больше всего ждут возвращения IKEA, BMW и Toyota – исследование

По результатам исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru, выяснилось, что более половины (59%) россиян в возрасте от 18 до 44 лет начали использовать отечественные аналоги иностранных товаров, в то время как почти треть (29%) предпочитают приобретать товары оставшихся в России зарубежных марок.