НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости России и Мира | NEWSES.RU

1 подписчик

В России планируют выдавать лекарства от резистентной артериальной гипертензии

В России планируют выдавать лекарства от резистентной артериальной гипертензии

Минздрав России рассматривает возможность расширения программы бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов с резистентной артериальной гипертензией и проблемами с почками в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх