В России планируют выдавать лекарства от резистентной артериальной гипертензии

Минздрав России рассматривает возможность расширения программы бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов с резистентной артериальной гипертензией и проблемами с почками в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
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