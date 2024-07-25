На рынке появился первый столовый виноград урожая этого года

Молдавские виноградари выставили на продажу на днях первый столовый виноград урожая этого года. По словам производителей, в этом году виноград созрел вовремя, а отпускные цены такие же, как и в прошлом году.
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