Тюпышев рассказал о регионах - лидерах по условиям ведения бизнеса

Страна и люди

Одной из ключевых задач правительства является перезапуск инвестиционного цикла, рассказал заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран на полях ВЭФ-2026.