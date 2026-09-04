Тюпышев рассказал о регионах - лидерах по условиям ведения бизнеса

Одной из ключевых задач правительства является перезапуск инвестиционного цикла, рассказал заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран на полях ВЭФ-2026.
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