В Мангистау наградили победителей чемпионата мира по кикбоксингу

На прошедшем 23-31 августа чемпионате мира среди молодежи и кадетов по кикбоксингу в Будапеште Венгрии Махмут Мади завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг, а Базар Диас и Кубаш Сахи стали чемпионами мира в весовой категории до 54 и 57 кг, соответственно.