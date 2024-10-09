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В Мангистау наградили победителей чемпионата мира по кикбоксингу

В Мангистау наградили победителей чемпионата мира по кикбоксингу

На прошедшем 23-31 августа чемпионате мира среди молодежи и кадетов по кикбоксингу в  Будапеште Венгрии Махмут Мади завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг, а Базар Диас и Кубаш Сахи стали чемпионами мира в весовой категории до 54 и 57 кг, соответственно.

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