Закон, порядок, государство

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Самарской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Студенческий десант»

В Самарской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» сотрудники ОМВД России по Ставропольскому району пригласили в гости студентов тольяттинских вузов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх