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Царьград

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"Кремль вряд ли пойдёт на очередные жесты доброй воли": Инсайдер расписал тактику сторон в войне. Когда же всё закончится?

"Кремль вряд ли пойдёт на очередные жесты доброй воли": Инсайдер расписал тактику сторон в войне. Когда же всё закончится?

Намечаются новые переговоры в трёхстороннем формате Россия-США-Украина. Чем они будут отличаться от предыдущих попыток урегулировать конфликт? Инсайдер расписал тактику сторон в войне: "Кремль вряд ли пойдёт на очередные жесты доброй воли".

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