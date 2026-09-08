"Кремль вряд ли пойдёт на очередные жесты доброй воли": Инсайдер расписал тактику сторон в войне. Когда же всё закончится?

Намечаются новые переговоры в трёхстороннем формате Россия-США-Украина. Чем они будут отличаться от предыдущих попыток урегулировать конфликт? Инсайдер расписал тактику сторон в войне: "Кремль вряд ли пойдёт на очередные жесты доброй воли".