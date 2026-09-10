Василий Прозоров: Российские минные поля стали приговором для наступления ВСУ

Сколько танков, БМП и БТР Украина получила от Запада? Почему огромный арсенал НАТО не превратился в несколько полноценных бригад? Почему затягивание операции дало российской стороне время для эшелонированной обороны? Что стало известно из публикации Defence24 Польское издание Defence24 опубликовало материал Дамиана Ратки.
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