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Царьград

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Кавказовед: Власти Грузии могут воспользоваться ошибкой ЕС ради победы на выборах

Кавказовед: Власти Грузии могут воспользоваться ошибкой ЕС ради победы на выборах

Крылов раскрыл, какая ошибка Запада увеличила шансы "Грузинской мечты" на победуЕвросоюз продолжает требовать от Грузии отмены закона "об иноагентах", введения санкций против России и открытия второго фронта.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Ничего нового- проигрыш,значит незаконно!
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