Спорт и диета

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Макаронам да: модная диета от Софи Лорен

Макаронам да: модная диета от Софи Лорен

Низкокалорийная диета длиться всего три дня. За это время, как утверждает кинозвезда, можно избавиться от двух до двух с половиной килограмм лишнего веса.

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