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Россия сможет поучаствовать в выборах президента УЕФА – голос учтут. На пост претендует только Чеферин

Россия сможет проголосовать на выборах президента УЕФА. По данным «Спорт-Экспресса», представитель РФС имеет право поучаствовать в выборах президента УЕФА.

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