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Царьград

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Некачественное топливо губит машины. Эксперты раскрыли, что ждёт владельцев китайского автопрома

Некачественное топливо губит машины. Эксперты раскрыли, что ждёт владельцев китайского автопрома

Некачественный бензин грозит владельцам китайских автомобилей дорогим ремонтом. Эксперты раскрыли опасность такого топлива.

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