Одесситы заблокировали автобусы ТЦК, чтобы спасти украинца от «бусификации»

В Одессе местные жители блокировали проезд двум автобусам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) для спасения мобилизованного.
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