Спецпредставитель Си Цзиньпина примет участие в церемонии закрытия ОИ в Париже и посетит Сербию

Пекин, 8 августа /Синьхуа/ -- Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР Шэнь Ицинь с 9 по 11 августа примет участие в церемонии закрытия и других мероприятиях в рамках 33-х Олимпийских игр в Париже, сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.