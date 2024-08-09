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Китай

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Спецпредставитель Си Цзиньпина примет участие в церемонии закрытия ОИ в Париже и посетит Сербию

Пекин, 8 августа /Синьхуа/ -- Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР Шэнь Ицинь с 9 по 11 августа примет участие в церемонии закрытия и других мероприятиях в рамках 33-х Олимпийских игр в Париже, сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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