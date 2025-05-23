Фрегат "Маршал Шапошников" провёл успешные учения в Японском море

Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провел успешные стрельбовые учения в Японском море. Экипаж отработал задачи по обороне на рейде и проводил практические стрельбы из артиллерийских систем и подводного оружия, демонстрируя боеготовность.
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