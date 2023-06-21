Закон, порядок, государство

768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Алексеевич
    росгосстрах =обмащики и АФЕРЮГИ ! сами насчитали ущерб от ДТП 18500 рублей и сами же выплатили 3500 ! потом по  суду ..."Росгосстрах" зап...
  • Владимир Козлов
    Опять все на потребителя - сами, сами, сами. Для чего расплодили столько контор и Управляющих компаний? Для собственн...Можно законно не ...
  • Александр24
    Когда-то эта компания спокойно кинула тысячи и тысячи водителей всей страны по ОСАГО ( всем установили КБМ =1 ) и доб..."Росгосстрах" зап...

Мотострелки ЮВО в Северной Осетии приступили к изучению курса тактической медицины

Мотострелки ЮВО в Северной Осетии приступили к изучению курса тактической медицины

Занятия по тактической медицине направлены на отработку совокупности мероприятий на поле боя, нацеленных на спасение жизни и предотвращение осложнений у военнослужащих, получивших ранения и травмы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх