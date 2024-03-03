«Позорные заболевания»: каких недугов стыдились русские в древности

У древних славян некоторые заболевания относились к категории «постыдных». Какие-то из них считались наказанием за совершённые грехи, какие-то рассматривались как итог аморального образа жизни, несоблюдения телесной и духовной чистоты, потворства своим низменным желаниям.
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