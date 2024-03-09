«Образуется огромная дыра». Дипломаты НАТО призвали Европу готовиться к сценарию выхода США из блока после угроз Трампа

Telegraph: дипломаты призвали Европу готовиться к сценарию выхода США из НАТО Ряд дипломатов из стран НАТО призвал Европу готовиться к сценарию, при котором США выйдут из военно-политического блока, сообщила газета Telegraph.
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