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«Образуется огромная дыра». Дипломаты НАТО призвали Европу готовиться к сценарию выхода США из блока после угроз Трампа

«Образуется огромная дыра». Дипломаты НАТО призвали Европу готовиться к сценарию выхода США из блока после угроз Трампа

Telegraph: дипломаты призвали Европу готовиться к сценарию выхода США из НАТО Ряд дипломатов из стран НАТО призвал Европу готовиться к сценарию, при котором США выйдут из военно-политического блока, сообщила газета Telegraph.

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Владимир
Всё по сценарию....
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