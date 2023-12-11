Неиспользованные отгулы будут оплачивать при увольнении

Конституционный Суд РФ постановил, что неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника должный быть заменены денежной компенсацией Этому предшествовала жалоба четырех жительниц Нерюнгри, которые работали в холдинговой компании «Якутуголь», пишут «Ведомости».
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