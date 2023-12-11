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Неиспользованные отгулы будут оплачивать при увольнении

Неиспользованные отгулы будут оплачивать при увольнении

Конституционный Суд РФ постановил, что неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника должный быть заменены денежной компенсацией Этому предшествовала жалоба четырех жительниц Нерюнгри, которые работали в холдинговой компании «Якутуголь», пишут «Ведомости».

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