Неиспользованные отгулы будут оплачивать при увольнении

Конституционный Суд РФ постановил, что неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника должный быть заменены денежной компенсацией Этому предшествовала жалоба четырех жительниц Нерюнгри, которые работали в холдинговой компании «Якутуголь», пишут «Ведомости».