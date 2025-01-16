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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я против избрания Сихарулидзе. Предлагаю Костомарова – человек прошел через ад и уж точно знает, как сделать рай в фигурном катании». Железняков о выборах главы ФФККР

Выборы главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пройдут 11 февраля. Исполняющим обязанности в этой должности на данный момент является Антон Сихарулидзе.

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