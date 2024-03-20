Довели замызганный тюль до идеальной белизны: помог метод из СССР с марганцовкой

Этот метод превосходит многие современные по своей эффективности.Многие современные хозяйки признают, когда дело касается отбеливания тюля, лучше старого советского способа с марганцовкой по-прежнему не найти.
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