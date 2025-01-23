Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 23 января

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области.