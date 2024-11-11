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Телеведущий Юрий Николаев госпитализирован в реанимацию с неизвестным заболеванием

Телеведущий Юрий Николаев госпитализирован в реанимацию с неизвестным заболеванием

Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в реанимацию с неизвестным заболеванием. По информации Telegram-канала SHOT, у артиста возникли серьезные медицинские проблемы 11 ноября, когда у него резко поднялась температура, и он потерял сознание.

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