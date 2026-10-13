Транспортировка и страхование энергоносителей теперь превышают треть стоимости груза - это беспрецедентный уровень, заявили в ОПЕК ⚡️️️️️️️Пронедра/Подписывайся ⚡️️️️️️️Пронедра теперь и в Max.
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