Автоинспекторы участвовали как минимум в 16 эпизодах взяточничества. У них конфисковано имущества на сумму более 3,5 млн рублейВынесен приговор двум автоинспекторам, которые в 2022 и 2024 годах набрали взяток от водителей, за непривлечение их к ответственности, почти на 90 тысяч рублей.
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