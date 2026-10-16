Автоинспекторы участвовали как минимум в 16 эпизодах взяточничества. У них конфисковано имущества на сумму более 3,5 млн рублейВынесен приговор двум автоинспекторам, которые в 2022 и 2024 годах набрали взяток от водителей, за непривлечение их к ответственности, почти на 90 тысяч рублей.