Суд в Москве арестовал мэра Кизилюрта по делу о растрате

Басманный районный Москвы арестовал на два месяца, до 2 декабря, главу городского округа Кизилюрт Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере, передает корреспондент «Известий» из зала суда.
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