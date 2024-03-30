Певица Рианна вышла на публику в леопардовой шубе

Певица Рианна вышла на публику вместе с сыном Риотом Роузом Майерсом. Об этом сообщает Daily Mail. Рианна появилась на публике в образе жены мафиози: леопардовой шубе, джинсах на заклепках, футболке и сапогах.
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