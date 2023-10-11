Инициатива "Пояс и путь" создала новую парадигму международного сотрудничества -- чиновник

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Инициатива "Пояс и путь" создала новую парадигму международного сотрудничества, которая выходит за рамки устаревшего мышления геополитических игр, заявил во вторник на пресс-конференции директор департамента по международным экономическим делам МИД КНР Ли Кэсинь.