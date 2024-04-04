"Недопустимо". Власти оценили вероятность переноса открытия мегаразвязки в Барнауле

В правительстве Алтайского края указали, что будущая развязка станет важным транспортным узлом Зампред правительства Алтайского края Александр Климин поручил особое внимание обратить на соблюдение сроков при строительстве транспортной трехуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле.
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