Заммэра Ракова: Более 9 тысяч столичных старшеклассников учатся в ИТ-классах

В ИТ-классах обучается более 9,4 тысячи старшеклассников В образовательных учреждениях Москвы созданы все условия для подготовки квалифицированных кадров, включая специалистов в области информационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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