Здравствуйте, уважаемые читатели. Я очень часто в своих статьях пишу, что свобода слова это очень относительное понятие в нашей стране.
Депутат назвал задержание Стрелкова уроком для критиков власти
Комментарии
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Валентин Поляков
Где здесь призыв к мятежу? Похоже, с головой у тебя не всё в порядке! Наоборот, предостережение от мятежа и призыв к добровольной отставке! Другой вопрос, насколько это обосновано в условиях СВО на БУ!
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1 час.
michail kos
Пригожин наговорил и наделал на большее и..?
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37 мин.
Олег Синяев
Туда Иуде и дорога! Какой на хер понос в общественном пространстве! Когда страна ведёт войну! Пусть гиркин и иже с ним на зоне упражняются!
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14 мин.
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