Трамп назначит экс-футболиста Скотта Тернера министром жилищного строительства

Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп заявил о намерении назначить экс-игрока в американский футбол Скотта Тернера на должность министра жилищного строительства и городского развития.
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