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В Забайкалье до конца года планируется расселить всего 750 человек из аварийного жилья

В Забайкалье до конца года планируется расселить всего 750 человек из аварийного жилья

Более одного миллиарда рублей было выделено на переселение жителей Забайкальского края из аварийного  и ветхого жилья, сообщила замминистра финансов региона Оксана Сидунова во время заседания комитета краевого Заксобрания.

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