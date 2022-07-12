Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не следует подталкивать никого к скорейшему решению задач специальной военной операции РФ на территории Украины.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не следует подталкивать никого к скорейшему решению задач специальной военной операции РФ на территории Украины.
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