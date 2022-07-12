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Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине

Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не следует подталкивать никого к скорейшему решению задач специальной военной операции РФ на территории Украины.

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