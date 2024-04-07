В состоянии раненого губернатора Чибиса наблюдается положительная динамика

Об этом сообщает оперштаб региона Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который получил ножевое ранение 4 апреля, пока еще находится в реанимации, но в его состоянии наблюдается медленная положительная динамика, пишет «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.
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