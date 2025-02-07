На узбекско-казахской границе будет создан Центр промышленной кооперации

Центр промышленной кооперации «Центральная Азия» на узбекско-казахской границе будет построен, соответствующий законопроект о ратификации данного соглашения подписали депутаты парламента Казахстана, сообщает 5 февраля пресс-служба парламента.
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