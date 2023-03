Компания AMD продолжает проводить рекламные акции, направленные на стимуляцию продаж её видеокарт. На сей раз производитель предложит покупателям видеокарт из серий Radeon RX 6000 и Radeon RX 7000 бесплатную цифровую копию ПК-версии игры The Last of Us Part I.