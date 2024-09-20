Мигранты почуяли волю - их ничего не сдерживает, они могут приезжать миллионами и творить что хотят. Как говорят эксперты, если всё оставить как есть, то "это будет бесконечный кишлак".
"ЭТО БУДЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ КИШЛАК". МИГРАНТЫ ПОЧУЯЛИ ВОЛЮ. РОССИЯ ГОТОВИТ 33 ОТВЕТНЫХ УДАРА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ
Дак вик норд и есть тот самый мразь из из осло е публики.
Ответить
2 час.
Bogdan Stupin
"...Есть люди, аффилированные с бизнесом, работающим за счёт привлечения мигрантов. В первую очередь это строительная сфера...". Похоже, что такой вывод - наиболее близок к истине.К тому же, именно такое предположение фактически давно уже приобрело статус "общественной тайны". Ладно, - бурное строительство жилья в Москве можно оправдать (с большой натяжкой и хотя бы частично!) городской программой "реновации". А несметное число "человейников", вырастающих буквально за городской чертой, да еще и с полным, открытым презрением к наиболее важным социальным и строительным нормам, - вряд ли. Впрочем, может, кто-то не знает, ОТКУДА и КАКАЯ ЧАСТЬ новоселов прибывает... Так что не за слишком высокими горами затаились времена, когда конечные станции метро появятся где-нибудь в Можайске, Клину, Наро-Фоминске... А возможно дело в том, что ЗНАТЬ и ХОТЕТЬ что-то изменить - "две большие разницы"? Тем более, для тех, чья жизнь ориентирована на "бунгало" явно не в России.
Ответить
1 час.
Ирина
Кишлачники валите из России!!!
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии