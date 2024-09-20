"ЭТО БУДЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ КИШЛАК". МИГРАНТЫ ПОЧУЯЛИ ВОЛЮ. РОССИЯ ГОТОВИТ 33 ОТВЕТНЫХ УДАРА

Bogdan Stupin

"...Есть люди, аффилированные с бизнесом, работающим за счёт привлечения мигрантов. В первую очередь это строительная сфера...". Похоже, что такой вывод - наиболее близок к истине.К тому же, именно такое предположение фактически давно уже приобрело статус "общественной тайны". Ладно, - бурное строительство жилья в Москве можно оправдать (с большой натяжкой и хотя бы частично!) городской программой "реновации". А несметное число "человейников", вырастающих буквально за городской чертой, да еще и с полным, открытым презрением к наиболее важным социальным и строительным нормам, - вряд ли. Впрочем, может, кто-то не знает, ОТКУДА и КАКАЯ ЧАСТЬ новоселов прибывает... Так что не за слишком высокими горами затаились времена, когда конечные станции метро появятся где-нибудь в Можайске, Клину, Наро-Фоминске... А возможно дело в том, что ЗНАТЬ и ХОТЕТЬ что-то изменить - "две большие разницы"? Тем более, для тех, чья жизнь ориентирована на "бунгало" явно не в России.