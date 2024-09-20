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"ЭТО БУДЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ КИШЛАК". МИГРАНТЫ ПОЧУЯЛИ ВОЛЮ. РОССИЯ ГОТОВИТ 33 ОТВЕТНЫХ УДАРА

"ЭТО БУДЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ КИШЛАК". МИГРАНТЫ ПОЧУЯЛИ ВОЛЮ. РОССИЯ ГОТОВИТ 33 ОТВЕТНЫХ УДАРА

Мигранты почуяли волю - их ничего не сдерживает, они могут приезжать миллионами и творить что хотят. Как говорят эксперты, если всё оставить как есть, то "это будет бесконечный кишлак".

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Комментарии
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СЕРГЕЙ
Дак вик норд и есть тот самый мразь из из осло е публики.
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2 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Есть люди, аффилированные с бизнесом, работающим за счёт привлечения мигрантов. В первую очередь это строительная сфера...&quot;. Похоже, что такой вывод - наиболее близок к истине.К тому же, именно такое предположение фактически давно уже приобрело статус &quot;общественной тайны&quot;. Ладно, - бурное строительство жилья в Москве можно  оправдать (с большой натяжкой и хотя бы частично!) городской программой &quot;реновации&quot;. А несметное число &quot;человейников&quot;, вырастающих  буквально за городской чертой, да еще и с полным, открытым презрением к наиболее важным социальным и строительным нормам, - вряд ли. Впрочем, может, кто-то не знает, ОТКУДА и КАКАЯ ЧАСТЬ новоселов прибывает... Так что не за слишком высокими горами затаились времена, когда конечные станции метро появятся где-нибудь в Можайске, Клину, Наро-Фоминске... А возможно дело в том, что ЗНАТЬ и ХОТЕТЬ что-то изменить - &quot;две большие разницы&quot;? Тем более, для тех, чья жизнь ориентирована на &quot;бунгало&quot; явно не в России.
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1 час.
Ирина
Кишлачники валите из России!!!
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33 мин.

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