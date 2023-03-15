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Квитова отыграла у Пегулы четыре матчбола и одержала четвертую подряд победу над топ-5

Петра Квитова впервые с 2016 года вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Чешка обыграла №3 Джессику Пегулу – 6:2, 3:6, 7:6(11).

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