Автопробег «Поможем детям Поморья» в этом году пройдёт в 18-й раз

Региональное Общественное Движение «Совет отцов Архангельской области» запускает подготовку к традиционному мероприятиюРегиональное Общественное Движение «Совет отцов Архангельской области» запускает подготовку к традиционному мероприятиюКак всегда, автопробег приурочен к Дню знаний и пройдет по Архангельской области для детей в трудной жизненной ситуации.