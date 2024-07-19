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Золотые семьи Архангельской области получат новую выплату

Золотые семьи Архангельской области получат новую выплату

Её получат супружеские пары Поморья, которые прожили вместе 50, 55 или 60 лет.Новая инициатива была предложена губернатором Архангельской области Александром Цыбульским на церемонии открытия Года семьи в регионе в феврале.

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