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Медведев пригрозил прямыми ударами РФ по Германии, а заодно и по европейским чиновникам, которые «ездят в Киев поездом»

Медведев пригрозил прямыми ударами РФ по Германии, а заодно и по европейским чиновникам, которые «ездят в Киев поездом»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ нанести прямые военные удары по европейским руководителям, которые курсируют систематически с визитами в Киев.

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