Выступление Путина ответило на главные вопросы: Объявлена новая СВО

Анфиса Иванова

".....Соответственно, в новых условиях, трансформируемая партия - это некая платформа, на которой должны быть объединены и скоординированы взгляды на развитие страны между чиновничеством, общественными институтами, в том числе представителями науки, образования, культуры и ключевым активом - раньше его называли классом. Теперь понятие "класс" или "страта" замещают ветераны СВО." Странно. Россия любит крайности. Особым " Классом" станут ветераны СВО...а гражданские люди, которые были поддержкой всех участников боевых действий и своей страны в целом - они уже к " классу" будут иметь второстепенное отношение ?! Или все же наша страна - это страна равных, патриотичных и честных людей ?! Как бы из этих ветеранов СВО не сделали законную военную хунту....