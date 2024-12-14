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Политический вестник

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Выступление Путина ответило на главные вопросы: Объявлена новая СВО

Выступление Путина ответило на главные вопросы: Объявлена новая СВО

После сегодняшнего выступления можно смело утверждать, что специальная военная операция со всеми её атрибутами внутрироссийской жизни становится новой государственной идеологией России.

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Комментарии
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лм
людмила мишенкова
Было бы неплохо так же решительно закрыть больную тему с мигрантами
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9 час.
Анфиса Иванова
&quot;.....Соответственно, в новых условиях, трансформируемая партия - это некая платформа, на которой должны быть объединены и скоординированы взгляды на развитие страны между чиновничеством, общественными институтами, в том числе представителями науки, образования, культуры и ключевым активом - раньше его называли классом. Теперь понятие &quot;класс&quot; или &quot;страта&quot; замещают ветераны СВО.&quot;  Странно.  Россия любит крайности. Особым &quot; Классом&quot; станут ветераны СВО...а гражданские люди, которые были поддержкой всех участников боевых действий и своей страны в целом - они уже к &quot; классу&quot; будут иметь второстепенное отношение ?! Или все же наша страна - это страна равных, патриотичных и честных людей ?!  Как бы из этих ветеранов СВО не сделали законную военную хунту....
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4 час.

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