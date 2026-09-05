Дрон ударил по зданию СБУ в центре Киева

В центре Киева вблизи станции метро «Золотые Ворота» прогремел мощный взрыв в результате удара беспилотного летательного аппарата, сообщает украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на очевидцев.
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