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Алексей Песошин на Арском кладбище в Казани почтил память советских воинов

Алексей Песошин на Арском кладбище в Казани почтил память советских воинов

Сегодня на Арском кладбище в Казани почтили память воинов Великой Отечественной войны. Цветы к воинским захоронениям возложили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вице-премьер - Руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, ветераны Великой Отечественной войны и представители общественных патриотических и молодёжных организаций.

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