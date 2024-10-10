В Челябинске трамвай столкнулся с маршруткой

Дождь со снегом в Челябинске еще не пошел, а уже начались проблемы с общественным транспортом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 8 утра было остановлено движение трамваев по улице Кирова на перегоне проспект Победы – улица Калинина в направлении Цирка: вагон маршрута №22 столкнулся с маршрутным такси.