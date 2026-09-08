Медсанчасть ФСИН договорилась о лечении заключенных с Калужской областной больницей

Договор на лечение заключенных и подследственных в Калужской области заключен без конкурентной процедуры, сумма контракта — 990 тысяч рублейМедсанчасть №40 ФСИН заключила договор с Калужской областной клинической больницей на лечение подследственных и заключенных в колониях региона до 20 декабря 2026 года.
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