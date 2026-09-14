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Газета.ру

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Депутат ГД Соболев: Польша рискует столкнуться с ядерной державой

Депутат ГД Соболев: Польша рискует столкнуться с ядерной державой

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о «быстрой победе» республики над Россией, а также его призыв провести учения вблизи Калининградской области.

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