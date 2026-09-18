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Газета.ру

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НПЦ "Ушкуйник" создал безэкипажный катер "Скорлупа" для защиты судов от дронов

НПЦ "Ушкуйник" создал безэкипажный катер "Скорлупа" для защиты судов от дронов

Гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил в разговоре с РИА Новости, что в России был создан безэкипажный катер «Скорлупа» для антидроновой защиты судов в море.

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